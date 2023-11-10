Стали известны гонорары российских звезд за выступления в новогоднюю ночь

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Билеты на мероприятие в новогоднюю ночь в концертном зале "Барвиха", где выступят Анна Асти и Владимир Пресняков, будут стоить от 50 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Кроме того, Анна Асти выступит на вечеринке VK Gipsy. У Преснякова также есть запланированные мероприятия.

Билеты на выступления Сергея Лазарева и Валерии в ресторане "Турандот" продаются за цену от 80 до 135 тысяч рублей, говорится в материале. Лолита встретит праздник в "Метрополе", билеты стоят в диапазоне от 130 тысяч до 150 тысяч рублей.

Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, Мот и Полина Гагарина тоже проведут концерты в Новый год. Согласно информации СМИ, их гонорар составит от 4 до 5 миллионов рублей.

Рэпер Баста выступит на сцене Дубая, за это он получит 10 миллионов рублей. Вместе с ним на мероприятии споют Митя Фомин и группа "Иванушки International".

Ранее автор музыки и стихов песни Ирины Аллегровой "Императрица" Игорь Николаев рассказал, что остался доволен тем, как композицию исполнила артистка Люся Чеботина. Песню выбрали в качестве саундтрека к фильму "Императрицы", который вышел на экраны 26 октября.

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