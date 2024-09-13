В России спрос на безалкогольные вина за три года вырос на 50%

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За последние три года продажи безалкогольного вина среди россиян увеличились на 50%. Основная причина – популяризация здорового образа жизни и снижение потребления алкоголя, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в беседе с Агентством "Москва".

По его словам, торговые сети активно расширяют ассортимент безалкогольных вин в связи с повышенным спросом на эти напитки.

"Сегодня на полках сетевых магазинов насчитывается от семи до 19 наименований таких напитков, стало появляться больше видов безалкогольных игристых и тихих вин российского производства", – поделился Караваев.

Эксперт считает, что развитие культуры здорового образа жизни указывает на то, что рост спроса на безалкогольные вина является устойчивым долгосрочным трендом.

Между тем врач-диетолог Елена Соломатина назвала самый опасный алкогольный напиток. Она заявила, что абсент оказывает сильнейшее негативное воздействие на организм из-за большого содержания спирта и полыни. По словам Соломатиной, токсичные вещества напитка имеют большое влияние на сердце и мозг человека.