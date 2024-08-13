Депутат Оглоблина: август является идеальным месяцем для посадки зелени и пряных трав

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Август является идеальным месяцем для посадки зелени, пряных трав и салатных культур. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлию Оглоблину.

По ее словам, если сейчас посадить вышеперечисленные культуры, то уже к сентябрю можно будет получить первый урожай, который будет храниться до морозов. Те, кто проживает в южных регионах РФ, могут посадить дополнительно раннюю капусту или свеклу.

"Конечно, на хранение заложить собранный урожай не получится, но особенно приятно будет в октябре-ноябре использовать их в свежем виде для салатов", – уточнила она.

Кроме того, Оглоблина напомнила про редис, который растет в короткие световые дни. Такая же ситуация с сидератами, например горчицей и рапсом. Если посадить их сейчас, то, как утверждает эксперт, заделка этих культур в почву поздней осенью улучшит ее структуру и обогатит азотом.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что на зиму можно высушить или заморозить ягоды, грибы, фрукты и овощи, чтобы сохранить витамины, микроэлементы и минеральные вещества. Специалист посоветовала приобрести для этих целей специальную электрическую сушилку.

При этом специалист посоветовала не сушить урожай при комнатной температуре просто на воздухе, так как плоды будут привлекать мух и могут испортиться.

