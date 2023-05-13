Москвичам пообещали до 23 градусов тепла в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу, 13 мая, в Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди в вечерние часы и до плюс 23 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

По его словам, большую часть субботы погоду в Москве будет формировать гребень антициклона. Столбики термометров в этот день покажут до 21–23 градусов, в области – до 19–24.

"С такими значениями совсем не исключено, что сегодняшний день станет немного теплее вчерашнего и выйдет в промежуточные лидеры среди самых теплых дней с начала года. В вечерние часы скажется приближение холодного атмосферного фронта с севера, и местами возможны кратковременные дожди", – поделился Леус.

Между тем научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столице не ожидается повторения заморозков, которые были на майских праздниках. Прошедшее 6 мая вошло в тройку самых холодных за всю историю метеонаблюдений, передает "Интерфакс".

Накануне стало известно, что 12 мая стало самым теплым днем в Москве с начала 2023 года. По словам Леуса, максимальная температура воздуха на главной метеостанции города поднялась до 22,1 градуса. При этом в Московской области самым теплым местом оказался Солнечногорск, там столбики термометров поднялись до 23,1 градуса.

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