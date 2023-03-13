Иммунолог оценил ситуацию с корью в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с RT оценил ситуацию с корью в России. Он заявил, что благополучная обстановка может наблюдаться там, где число привитых превышает 90%.

"Для большинства регионов России у нас 97–98%. Привитость от кори в целом по России считается на уровне 97%, то есть сама по себе территория России благополучная, но у нас есть мигранты, которые приезжают к нам из разных стран", – подчеркнул специалист.

По словам эксперта, вспышки инфекции, которые выявили в 2017–2019 годах, произошли из-за завоза кори с Украины.

"Там был полный провал с вакцинацией от кори, и они растащили ее и к нам сюда, и в Белоруссию, и в Западную Европу. Очень пострадали Франция, Италия и Испания", – рассказал он.

Болибок добавил, что в настоящее время в РФ идет подчищающая вакцинация, при которой прививают только тех, у кого не стоит вакцина.

"То есть будут сейчас выявлять, кто не прививался, кто пропустил ревакцинацию, и их приглашать активно на дополнительную вакцинацию или ревакцинацию", – заключил врач.

Ранее Роспотребнадзор поручил российским регионам в период с 3 апреля по 31 декабря 2023 года провести подчищающую иммунизацию от кори. В указанные сроки необходимо провести подобные мероприятия среди местного населения и трудовых мигрантов, ранее не привитых, не имеющих сведений о прививках и не перенесших заболевание.

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