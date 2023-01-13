Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Госдуме не считают нужным делать старый Новый год еще одним выходным днем, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова первого заместителя председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николая Коломейцева (КПРФ).

Коломейцев прокомментировал результаты соцопроса, которые показали, что 32% жителей России высказались за то, чтобы сделать старый Новый год выходным днем.

"У нас праздников больше, чем работы у людей. Людям нужна работа, а не выходные. Я не считаю, что это праздник", – сказал Коломейцев.

Ранее сообщалось, что каждый третий гражданин России (32%) считает, что старый Новый год должен стать официальным выходным днем. Около 46% опрошенных россиян в возрасте до 34 лет поддержали данную идею. При этом больше половины респондентов (56%), наоборот, отметили, что в объявлении этого дня официальным праздничным выходным нет никакой необходимости.

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