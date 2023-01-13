В Москве за сутки выявили 1 728 случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве за прошедшие сутки выявили 1 728 случаев коронавирусной инфекции. Об этом говорится на портале стопкоронавирус.рф.

В больницу попали еще 123 человека, выздоровели 1063 пациента, умерли от коронавируса 16 граждан.

Всего в столице был выявлен 3 315 021 случай заражения, выздоровели 3 121 204 пациента, умерли 47 670 человек.

Ранее были названы особенности новой мутации коронавируса "Кракен". По словам врача-инфекциониста, доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, она более заразная по сравнению со своими предшественниками. Вместе с тем болезнь у пациентов с "Кракеном" проходит в легкой форме, указал эксперт.

По его мнению, из-за этого штамма на территории РФ не случится резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Однако специалист посоветовал россиянам вовремя проходить вакцинацию и ревакцинацию.

Гинцбург сообщил о разработке новой вакцины от COVID-19 для защиты от "Кракена"

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