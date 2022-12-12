В РФ за сутки выявили 6 376 случаев заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие 24 часа в России зафиксировали 6 376 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Не смогли побороть недуг 50 пациентов. По информации штаба, за день госпитализировали 632 человека, что на 17,2% меньше, чем накануне. Рост числа направлений в медучреждения зафиксировали в 24 регионах, снижение – в 48. Обстановка не изменилась в 13 субъектах.

Побороли болезнь за минувшие 24 часа 5 032 человека, что на 12% меньше по сравнению с 11 декабря.

До этого в российском Минздраве поделились, что новый штамм коронавируса BQ.1.1 "Цербер" представляет собой большую опасность, однако медики подчеркивали, что он переносится легче.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что если человек вакцинирован от гриппа и с момента последней прививки от COVID-19 прошло менее полугода, то болезнь будет протекать в легкой форме.



Врач-иммунолог рассказал, как россиянам не заразиться несколькими вирусами сразу

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!