Командир Президентского полка объяснил, почему 9 мая на пост № 1 заступают близнецы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Командир Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ генерал-майор Андрей Филякин рассказал, что в особые даты, например в День Победы 9 мая, в почетном карауле у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата стоят близнецы.

Он отметил, что в настоящее время в Президентском полку служат шесть близнецов, таких ребят с удовольствием берут на службу.

"Это всегда вызывает живой интерес у посетителей, когда идут два совершенно одинаковых парня, в зеркальном отражении справа и слева", – пояснил Филякин в интервью РИА Новости.

Генерал-майор также рассказал, что стоящие в почетном карауле часовые имеют право общаться со своими родными вне службы, но не должны реагировать на них, находясь на посту.

Будущих часовых, которым только предстоит служить в почетном карауле у Вечного огня, готовят с отягощениями, чтобы потом им легче было справиться со своими обязанностями, рассказал Филякин.

Так, по его словам, во время тренировок военнослужащих учат стоять на посту не час, а больше. Кроме того, дорожка, подготовленная на макете Могилы Неизвестного солдата в учебном центре, имеет определенный наклон.

12 декабря исполняется 25 лет со дня установки постоянного поста почетного караула у Вечного огня в Александровском саду в Москве. Это главный караульный пост в России. Службу на нем несут военнослужащие Президентского полка.

Ранее сообщалось, что в этом году исполнилось 55 лет со дня зажжения Вечного огня в Александровском саду. Пламя зажгли в 1967 году от Вечного огня на Марсовом поле в Ленинграде и доставили при помощи факела в столицу.

Специалисты постоянно следят за техническим состоянием комплекса.

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