Vogue: сочетание платья-свитера и байкерских сапог будет модным зимой

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Сочетание платья-свитера и байкерских сапог будет модным предстоящей зимой, пишет французское издание Vogue.

Также можно с платьем надевать сапоги гармошкой, сапоги-чулки и высокие замшевые фасоны. При этом платье лучше выбирать в рубчик, вязаное, из шерсти или с искусственным мехом.

Такое актуальное сочетание можно было заметить на моделях в рамках показов Coach, Kenzo и Fendi.

В этом сезоне в моде также будут перчатки из кожи, с меховыми вставками или металлическими акцентами, рассказала ранее персональный стилист Мария Смирнова-Ковалевская.

Они должны плотно сидеть на руке, поэтому при выборе надо обязательно их мерить и смотреть, чтобы они хорошо облегали, но при этом не стягивали, посоветовала она.

