В Москве за сутки выявили 975 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки выявили 975 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация за последние 24 часа понадобилась 166 жителям столицы, умерли 11 пациентов. Выздоровели 436 москвичей.

С начала пандемии COVID-19 в Москве выявили 3 240 152 случая заражения, выздоровели 3 048 814 человек. Всего от последствий заболевания в столице скончались 46 760 человек.

Ранее врач-реабилитолог Александр Шишонин рассказал, что для профилактики различных болезней необходим умеренный режим питания. Он отметил, что люди, которые ведут малоподвижный образ жизни и не следят за питанием, в разы тяжелее переносят коронавирус и сталкиваются с осложнениями.

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