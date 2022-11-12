09:14Общество
Русская гуманитарная миссия привезла гуманитарную помощь в ЛНР
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Русская гуманитарная миссия привезла около пяти тонн гуманитарной помощи для школ и детсадов Лутугинского района ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации.
По его словам, в состав груза кроме прочего вошли мебель, отопительное оборудование, детское питание, а также спортивный инвентарь.
Также были переданы наборы для всех учащихся и сотрудников учебных заведений, в которые вошли 15-20 позиций продуктов первой необходимости и средств личной гигиены, а также портативный фильтр для очистки воды, добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в столице создали второй штаб акции "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Он осуществляет свою деятельность на базе Центра молодежного парламентаризма на улице Каховке.
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