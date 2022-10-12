Строители бомбоубежищ и бункеров рассказали о спросе в РФ на услуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отечественные компании, которые специализируются на строительстве бункеров и бомбоубежищ, рассказали о популярности данных услуг в текущем году. Некоторые отметили значительный спрос, другие – наоборот.

Компания "Кромвель", создающая бункеры "под ключ" в Ростове-на-Дону, рассказала об отсутствии заказов. По их словам, спрос был в феврале, а на данный момент его нет.

В компании "Строим бункеры" заявили, что сейчас популярность на строительство остается стабильной. По словам сотрудника фирмы, сильного роста спроса нет, но локальных проектов все еще достаточно много.

"Нет такого, что вчера никто не покупал, а сегодня все начали покупать. В разрезе строительной компании это немножко по-другому работает", – поделился сотрудник "Строим бункер" в разговоре с "Лентой.ру".

"Бункердом", занимающаяся строительством бункеров "под ключ", отметила рост спроса. В компании отметили, что россияне стали значительно больше интересоваться убежищами.

"До заказов всегда доходит какой-то процент, потому что это даже не то, что дом построить и даже подвал – это сложное сооружение, и оно стоит недешево, соответственно, некоторые просто не располагают таким бюджетом", – отметил сотрудник "Бункердом".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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