В Подмосковье врачи удалили пациентке опухоль массой 5 кг

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Хирурги Видновской больницы прооперировали 20-летнюю пациентку с доброкачественной опухолью весом пять килограммов. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Заведующий вторым хирургическим отделением Денис Мирошников назвал операцию "редким хирургическим случаем".

"Во время операции мы обнаружили доброкачественную муцинозную цистаденому массой около пяти килограммов. Этот тип новообразований набирает большой объем за счет гелеобразного содержимого. За четыре часа мы аккуратно удалили опухоль, восстановили брюшную стенку и нормальную работу внутренних органов", – рассказал врач.

На данный момент девушка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

Ранее хирурги института Склифосовского провели уникальную операцию, в ходе которой удалили из сердца девушки доброкачественную опухоль, которая мешала ей дышать. Размер обнаруженного новообразования составлял 11 на 6 сантиметров.