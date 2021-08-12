Помощников по уходу в столичных домах-интернатах переобучат по новой уникальной программе

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Помощников по уходу в столичных домах-интернатах будут готовить по уникальной программе обучения. Ее разработали в одном из центров компетенций, подведомственных городскому департаменту труда и социальной защиты населения. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
"Нам нужны высококвалифицированные кадры в домах-интернатах, поскольку на их плечах лежит забота о старшем поколении и людях с ментальными особенностями. С января 2021 года мы отказались от аутсорсинга, оставили лучших сотрудников и ввели в домах-интернатах штатную должность помощника по уходу. Теперь при приеме на работу новых специалистов, если у них нет нужной квалификации, но они хотят работать у нас, мы сможем обучать их сами. А тот персонал, что уже набран, сможет повысить квалификацию", – отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она уточнила, что обучающие программы соответствуют высокому уровню стандарта в сфере ухода, и поэтому обучение по ним позволит повысить качество предоставляемых услуг в домах-интернатах. Специалисты планируют обучить около 3 тысяч помощников по уходу.
Отмечается, что обучение первых групп уже началось в пансионате для ветеранов труда № 1, психоневрологическом интернате № 20 и в отделениях милосердия научно-методического геронтологического центра "Переделкино". Занятия проходят в 11 симуляционных классах.
После обучения помощники по уходу получат документы государственного образца, которые дают право на профессиональную деятельность в России.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об открытии единого Координационного центра стационарного социального обслуживания. Теперь специалисты будут сопровождать клиента или его представителя на каждом из этапов сбора документов для переезда в дом-интернат и проживания в нем.
По словам заммэра, каждый год в департамент труда и социальной защиты населения поступает около трех тысяч обращений по вопросам деятельности интернат-домов для взрослых.
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