Первые группы приступили к обучению профессиональному уходу в симуляционном центре

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном симуляционном центре начались занятия по профессиональному уходу, которые организовали как для сотрудников учреждений социальной защиты, так и для москвичей, заботящихся о своих близких. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Мы стремимся к тому, чтобы максимально сохранить их комфорт. Важно, чтобы и стационарный, и надомный уход, и самостоятельная забота близких были профессиональными и безопасными, подходящими каждому отдельному человеку", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Ракова пояснила, что образовательные программы в центре разрабатывались с учетом индивидуальных потребностей слушателей. Сотрудники системы соцзащиты смогут пройти обучение по программе "Сиделка", а обычным москвичам доступны тренинги продолжительностью от 8 до 16 часов. В ходе занятий слушатели, помимо прочего, смогут узнать об особенностях ухода за маломобильным человеком, а также о том, как обустроить для него пространство.

В числе обучающих программ также есть "Школа родственного ухода", "Родственника выписали из больницы. Что делать?", "Как помочь родственнику с деменцией", "Современные гигиенические средства и вспомогательные устройства для ухода за маломобильным родственником дома" и другие.

Ранее Ракова сообщила, что с момента открытия "Школы родственного ухода" обучение в ней прошли 1,2 тысячи москвичей. Они обучились правильному уходу в домашних условиях, научились оказывать первую помощь и создавать атмосферу, в которой комфортно жить всем членам их семьи.

