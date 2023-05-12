Россиянам рассказали, кому не стоит жить в домах рядом с автодорогой

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У детей, проживающих рядом с автодорогой, было выявлено замедленное развитие легких, а у взрослых – более высокий риск развития рака. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-терапевта ИНВИТРО Ивана Ромасова.

"Во-первых, выхлоп машин содержит большое количество углекислого газа <...>, что может приводить к нарушению работы дыхательной системы. Во-вторых, в состав многих топливных присадок входит свинец. Он очень токсичен для дыхательной и нервной системы как для взрослых, так и для детей. <...> В-третьих, в состав выхлопа входят твердые мелкодисперсные частицы (PM-частицы). <...> Это грозит развитием хронического бронхита, обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы", – уточнил Ромасов.

Как отмечает врач, наибольший урон от близкой жизни к дорогам получают дети, пожилые и люди с определенными хроническими заболеваниями. Речь идет о хронических заболеваниях бронхолегочной системы, сердечно-сосудистых и заболеваниях иммунной системы, уточнил Ромасов.

Кроме того, проживающие у автодороги могут также подвергнуться хроническому стрессу организма из-за шума. Согласно объяснению врача, шум способствует повышению артериального давления и ухудшению сна.

Для тех, у кого нет возможности переехать, Ромасов посоветовал установить сетку на окна, чтобы задерживать крупные частицы грязи. Также стоит использовать мойки и очистители воздуха, а также климатические комплексы или бризеры. Лучше всего купить те устройства, которые могут фильтровать мелкодисперсные частицы, резюмировал врач.

Ранее сообщалось, что прошедшей зимой воздух в Москве был чище, чем год назад. Эксперты отмечают, что это произошло из-за ветра и обильных осадков. По словам главы комплекса городского хозяйства Петра Бирюкова, в декабре 2022 года в столице выпало в 2,3 раза больше осадков, чем обычно. Кроме того, январь этого года был ветреным, а в феврале выпадали осадки, которые поддерживали пониженный уровень загрязнения в городе, отметил Бирюков.

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