Эксперт заявила, что электризация волос может сигнализировать о проблемах со здоровьем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электризация волос может сигнализировать о проблемах со здоровьем, заявила врач превентивной медицины Ольга Иванова.

По ее словам, в этот список входят и выпадение с сухостью структуры волос. Эксперт утверждает, что подобные признаки говорят о проблемах с щитовидной железой и надпочечниками.

"В таком случае важен своевременный отдых, согревающие и расслабляющие процедуры для снижения стресса на упомянутые органы и, конечно, грамотный специалист, который поможет с изменениями в организме", – отметила врач в беседе с "Газетой.ру".

Ранее владелица салона красоты Sobe Brown в Ирландии Памела Моррисси рассказала, как часто нужно мыть голову.

По ее мнению, проводить такую процедуру стоит не чаще двух раз в неделю. Она утверждает, что из-за частого мытья волосы быстро становятся жирными.



"Доктор 24": выпадение волос

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