Американские ученые выяснили причину появления сколиоза

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Искривление позвоночника – сколиоз – может появиться из-за нарушения эмбрионального развития в организме. К таким выводам пришли ученые из американского Университета Цинциннати, сообщает "Газета.ру".

По словам исследователей, все виды позвоночных животных обладают позвоночником, состоящим из сегментированных дисков. В ходе внутриутробного развития эти диски "нарезаются" из сегментов эмбриона. Подобный процесс напрямую связан с биологическими часами, от этого разрезание случается в определенный момент.

В результате ряда экспериментов ученые выяснили, что неправильная работа генов, которые отвечают за биологические часы, может стать причиной плохого разрезания. Из-за этого структура позвоночника, как правило, нарушается.

Ранее кандидат медицинских наук Денис Маламашин рассказал, что проверить наличие у ребенка нарушений в осанке родители могут несколькими способами.

Например, следует встать позади ребенка, попросить наклониться вперед и опустить голову и руки вниз. В подобном положении родитель сможет обнаружить линию позвоночника.

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