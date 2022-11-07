Эксперты рассказали, как организовать рабочее место школьника

У многих школьников закончились осенние каникулы, и к возобновлению занятий родителям стоит еще раз оценить рабочее место ребенка. Чтобы не навредить его здоровью, важно соблюсти ряд важных рекомендаций. Как правильно организовать пространство и научить школьника следить за порядком на столе, отвечаем вместе с экспертами.

Правильная посадка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Современный школьник даже дома много времени проводит за рабочим столом. Поэтому важно, чтобы оно подходило ему по росту, рассказала Москве 24 детский ортопед, подиатр Светлана Коршунова. "Когда ребенок сидит за рабочим местом, столешница должна быть примерно на уровне его солнечного сплетения. При этом необходимо, чтобы руки на столе, согнутые в коленях ноги, бедра и спина были под прямым углом", – отметила она.

Убедитесь, что колени ребенка не упираются в столешницу, а ступни стоят на полу. Если ноги болтаются в воздухе, обязательно подберите подставку. Хорошим вариантом станет специальная мебель, которую можно регулировать под растущего ребенка, посоветовала Коршунова.





Светлана Коршунова детский ортопед, подиатр Столешницу выбирайте ровную или под небольшим углом. Рабочая поверхность должна быть достаточно большой, чтобы ребенок мог свободно расположиться, разложить учебники и работать за компьютером.

Обязательно подберите удобный стул, сиденье должно быть ровным и без наклонов. Мягким оно будет или жестким, ребенок может выбрать под себя. Также лучше обратить внимание на стулья со спинкой под прямым углом или небольшим наклоном назад.

"Не покупайте модный коленный стул. Когда ребенок сидит на такой конструкции, происходит передний наклон таза, мышцы работают неправильно. К тому же в такой позе сложно двигать ногами", – предупредила ортопед.

Так как домашнее задание школьники готовят во второй половине дня, на рабочем месте нужно правильно расположить настольную лампу.





Светлана Коршунова детский ортопед, подиатр Установите ее так, чтобы свет падал на стол сверху. С левой стороны, если ребенок правша, с правой – если левша. Это необходимо, чтобы рабочая рука не заслоняла свет.

Работать в темной комнате с одной лишь настольной лампой опасно для зрения. Поэтому, когда школьник занят уроками, верхний свет тоже должен гореть. Если ребенок за компьютером, следите, чтобы экран был установлен строго напротив глаз и примерно на расстоянии вытянутой руки, указала специалист.

Сохранить порядок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рабочий стол после занятий желательно должен быть пуст. Однако задача эта не из легких, предупредила практикующий организатор пространства Светлана Павлова. "На любую горизонтальную поверхность в доме очень удобно положить какую-то вещь. Она в свою очередь как магнит сразу начинает притягивать к себе другие предметы. Из-за этого происходит захламление стола", – отметила эксперт в беседе с Москвой 24.

Проблема решится, когда ребенок начнет четко понимать, какие школьные принадлежности куда необходимо складывать.





Светлана Павлова практикующий организатор пространства Разработайте вместе со школьником удобный принцип сортировки. Подумайте, чем предметы похожи между собой, а чем отличаются, и храните их по категориям.

Для младшего школьника на полки, шкафы и органайзеры можно закрепить понятные наклейки с категориями вещей, которые должны там храниться. Предметы, которые используются в учебе чаще всего, размещайте максимально близко. Те, что нужны раз в неделю или реже, убирайте подальше.

Учебники, атласы и тетради удобно ставить на открытую полку. Повесьте ее перед столом, на стену или перфорированную доску, посоветовала в разговоре с Москвой 24 практикующий организатор пространства Ирина Мухаметдинова. Перед этим попросите ребенка сесть за стол и вытянуть руку вперед. Станет понятно, на какой высоте крепить полку, чтобы с нее было легко доставать предметы, даже не вставая.





Ирина Мухаметдинова практикующий организатор пространства Для удобства и порядка на полке используйте канцелярские папки, лотки и держатели для книг. Также учебные пособия можно хранить в газетницах.

Сложно поддерживать порядок, когда на рабочем месте много канцелярских мелочей. На столе должны быть только те предметы, которые нужны ребенку ежедневно. Поставьте на стол или полку удобный органайзер с карандашом, ручкой, линейкой, ластиком, ножницами и точилкой. Запасные принадлежности и предметы, которые не нужны каждый день, уберите в пенал или коробку и храните в ящике стола, посоветовали эксперты.

Кроме того, договоритесь с ребенком о двух важных правилах: к вечеру рабочий стол должен оставаться чистым, а раз в неделю надо наводить порядок на полках и в ящиках.

