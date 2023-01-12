В Москве за сутки выявили 1 539 случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За прошедшие сутки на территории Москвы медики зафиксировали 1 539 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

За минувшие 24 часа в столице было отмечено 15 летальных исходов. Госпитализация потребовалась 113 пациентам. Также стало известно, что побороли болезнь за сутки 1 166 человек.

В общей сложности с начала пандемии в столице было зафиксировано 3 313 293 случая COVID-19. Выздоровел 3 120 141 пациент, скончались – 47 654.

Между тем в Оперативном штабе по борьбе с инфекцией рассказали, что за прошедший день в России отметили 4 675 новых случаев заражения COVID-19. Кроме того, скончались от недуга 48 человек.

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