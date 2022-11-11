Башкирский депутат назвал земляков иждивенцами

Фото: YouTube/Аспекты - Башкортостан

Башкирский депутат Ильгам Галин назвал горожан иждивенцами и посоветовал им перестать ждать помощи от государства.

"Мы привыкли к иждивенчеству. Ждем субсидий. <...> А вообще деньги надо зарабатывать – не получать, а зарабатывать", – заявил он в эфире программы "Аспекты мнений".

Башкиры же возмутились по поводу подобных высказываний Галина и попросили принять меры. В свою очередь, в пресс-службе Курултая изданию "Подъем" заявили, что позицию пока не сформировали.

"Этот вопрос вообще не обсуждался на заседании никак, поэтому какой-то позиции официальной по этому поводу пока не сформировано", – говорится в сообщении.

Ранее гендиректор телеканала "Астрахань 24" после поедания рыбы сравнила себя с "пьющими калмыками". В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что журналистка продемонстрировала расизм и ксенофобию. В результате она была уволена с телеканала.



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