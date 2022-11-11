Кабмин РФ может включить управление беспилотником в список дисциплин ГТО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Замглавы кабмина России Дмитрий Чернышенко дал поручение расширить перечень дисциплин ГТО. В него может войти в том числе управление беспилотником, сообщает РИА Новости.

Также, согласно поручениям, Минпросвещения и Минспорта должны будут подготовить списки спортивно-патриотических мероприятий, которые можно было бы проводить во время каникул на базе детских лагерей.

"Система ГТО и военно-спортивные мероприятия являются мощным стимулом для развития массового и профессионального спорта", – отметил Чернышенко.

По его словам, кроме управления беспилотником, в перечень дисциплин ГТО должны вернуться метание спортивного снаряда и стрельба из пневматической винтовки. Благодаря этому, уточнил замглавы кабмина, у молодого поколения повысится интерес к комплексу ГТО, а подготовка к нему сможет стать более комплексной и разносторонней.

"Напомню, навыки, развивающие координацию, меткость, скорость реакции, многие годы были частью советской системы образования и спортивной подготовки. Поэтому, как говорится, все новое – это хорошо забытое старое", – заключил Чернышенко.

Ранее физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" выступило с инициативой внести отметки о сдаче нормативов ГТО в трудовые книжки россиян. Президент общества Илья Галаев отмечал, что одобрение данного предложения могло бы в том числе прибавить мотивации для занятий спортом для многих граждан.

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