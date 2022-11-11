В Москве за сутки выявили 925 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки выявили 925 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Экстренная помощь медиков за последние 24 часа понадобилась 175 жителям столицы, умерли 12 пациентов. Выздороветь удалось 629 москвичам.

С начала пандемии COVID-19 в Москве выявили 3 239 177 случаев заражения, выздоровели 3 048 378 человек. Всего от последствий заболевания в столице скончались 46 749 человек.

Ранее врач-реабилитолог Александр Шишонин рассказал, что для профилактики различных болезней необходим умеренный режим питания. Он отметил, что люди, которые ведут малоподвижный образ жизни и не следят за питанием, в разы тяжелее переносят коронавирус и сталкиваются с осложнениями.

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