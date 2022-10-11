Дети в мире стали вдвое толще за время пандемии – Минздрав

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Дети из разных стран мира стали весить в два раза больше, чем до пандемии коронавируса. Однако в России подобного явления не наблюдается, сообщила детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, президент Союза педиатров РФ Лейла Намазова-Баранова РИА Новости.

Под наблюдением специалистов из разных стран мира находились около 500 000 детей. По словам эксперта, физическая активность детей из разных стран мира за время пандемии снизилась на 20%.

"За два года пандемии масса тела детей удвоилась – толще стали в два раза", – сообщила Намазова-Баранова.

Согласно статистике по России, в стране за прошедшие 4 года выросло число детей с массой тела, которая установлена медиками как нормальная.

В преддверии нового учебного года Минздрав России разработал рекомендации по профилактике COVID-19 для образовательных учреждениях. В ведомстве еще раз подчеркнули необходимость соблюдения социальной дистанции, особенно при проведении различных мероприятий, во время совместных завтраков и обедов.

Согласно тексту памятки, иммунитет школьников часто ослаблен и организм становится подвержен различным инфекциям. Поэтому очень важно внимательно следить за здоровьем подростка.



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