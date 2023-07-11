Эксперт заявил, что законопроект, запрещающий смену пола, помешает разрушению семей в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Введение запрета на смену пола позволит препятствовать разрушению семей в России, заявил зампред Общественной палаты РФ по вопросам защиты семьи и традиционных ценностей Павел Пожигайло. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Я надеюсь, что закон будет принят. Сейчас вопрос демографической безопасности актуален как никогда. Те меры, которые сегодня способствуют разрушению семьи, должны быть исключены", – отметил он.

Пожигайло предположил, что в стране могут появиться подпольные нелегальные клиники, которые согласятся провести данную процедуру, однако в целом подобных операций и явлений станет намного меньше.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что ГД примет решение о запрете смены пола в течение июля. Он напомнил, что три года назад россияне проголосовали за конституцию, которая защищает институт брака как союз мужчины и женщины, а год назад в РФ были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ и педофилии.

Депутаты ГД одобрили в I чтении законопроект, предусматривающий запрет на смену пола хирургическим путем. Исключением для проведения операций станут дети, рожденные с определенными аномалиями. Законопроект также запретит ЗАГС менять в документах данные на основании медицинских справок о смене пола.

До этого министры здравоохранения России предложили доработать законопроект о запрете операций по смене пола ко II чтению Госдумы. Как пояснил замглавы Минздрава РФ Олег Салагай, документ должен предусматривать возможность смены пола для людей, которым операция требуется по медицинским показаниям.



"Московский патруль": ГД в I чтении приняла законопроект о запрете смены пола