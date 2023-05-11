За сутки в Москве зарегистрировали 265 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На территории Москвы за минувший день зарегистрировали 265 новых случаев заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала "стопкоронавирус.рф".

Днем ранее выявили 301 случай. Из этого следует, что суточное число заболевших COVID-19 снизилось на 36.

За минувший день в больницу положили 101 человека. Выздоровели от инфекции 554 пациента. За сутки также зафиксировали девять летальных исходов.

В общей сложности количество зарегистрированных в Москве случаев COVID-19 составляет 3 511 223. Выздоровели за период пандемии 3 324 080 человек, умерли – 48 766.

Между тем в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассказали, что за сутки в РФ зафиксировали 2 344 новых случая COVID-19. Госпитализировали за день 909 человек, вылечили от недуга 4 985 пациентов, умерли – 28.

ВОЗ сообщила о снижении на треть смертности от COVID-19 за последние 4 недели