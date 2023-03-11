Москвичей предупредили об облачной и ветреной погоде

Фото: Москва 24

Облачная погода и небольшие осадки ожидают столичный регион в субботу, 11 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 0 до 2 градусов мороза, в области – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Скорость юго-восточного ветра составит 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы в 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 742 миллиметра ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продолжает действовать в Москве и Московской области до вечера субботы. Предупреждение будет актуально до 21:00 11 марта.

Весенняя погода придет в столицу уже в конце следующей недели. Ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков заявил, что уже в четверг-пятницу на следующей неделе ожидается до 7–8 градусов тепла.

"Атмосфера": снег с дождем ожидаются в Москве в выходные 11–12 марта

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