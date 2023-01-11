Эксперт заявил о возможности строительства деревянных пятиэтажек в России с 2024 года

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Директор Федерального центра нормирования в строительстве (ФАУ "ФЦС") при Минстрое Андрей Копытин заявил о возможности строительства деревянных пятиэтажек в России с 2024 года, сообщает "Интерфакс".

"Есть задача до конца года обеспечить нормативную возможность строить деревянные пятиэтажные дома. Решение этой задачи будет достигнуто в рамках реализации дорожной карты по развитию деревянного домостроения до 2024 года, утвержденной Минстроем и МЧС России", – сказал Копытин.

Он отметил, что специалисты должны решить задачи, которые связаны с прочностью и устойчивостью таких домов. Кроме этого, в соответствии с дорожной картой будет рассматриваться сейсмостойкость, прокладка инженерных систем, теплотехническая и звукоизоляционная характеристика материала. Также решат задачи с ремонтопригодностью зданий и защитой от огня.

По словам эксперта, существуют успешные проекты возведения четырехэтажных деревянных жилых домов.

Ранее архитектор-градостроитель Илья Заливухин заявил, что деревянные многоэтажные дома являются безопасными. По словам Заливухина, оптимальная высота таких строений – от 2 до 4 этажей, хотя возможно возведение зданий до 7 этажей.

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