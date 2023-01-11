Эксперт оценил идею выработать стратегию участия культуры в борьбе за идеологию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил идею переработать нормативный перечень в области культуры и наполнить новыми и актуальными смыслами многие понятия.

По мнению политолога, инициативу можно реализовать в России. На данный момент, считает Оленченко, в РФ существует высокий спрос на такие понятия, как патриотизм.

"Наша культура благородная, потому что ставит в центр внимания человека и заботу о нем. Она не совпадает с западными ценностями, где каждый сам за себя и может поступить вероломно, нарушить свое слово", – цитирует его RT.

С инициативой выработать стратегию участия культуры в идеологической борьбе выступил общественный и государственный деятель, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Свое предложение он направил на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина. По мнению Соловьева, западные государства не желают признавать культурное наследие российской стороны.

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