В Москве за сутки выявили 1 678 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За минувшие 24 часа медики выявили в Москве 1 678 новых случаев заражения COVID-19. Об этом говорится на портале стопкоронавирус.рф.

По данным врачей, за прошедший день от коронавируса умерли 14 пациентов. За 24 часа госпитализировали 125 человек. Побороли недуг за это время 1 087 пациентов.

В общей сложности с начала пандемии в столице было зафиксировано 3 311 754 случая COVID-19. Выздоровели за этот период 3 118 975 человек, умерли – 47 639.

Между тем за минувшие 24 часа на территории России зафиксировали 4 201 новый случай коронавируса.

Госпитализировать пришлось 900 пациентов, что на 15,7% меньше, чем накануне. Рост числа направлений в медучреждения отмечен в 44 российских регионах.

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