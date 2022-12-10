В Москве за сутки выявили 1 267 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие 24 часа в столице зафиксировали 1 267 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

За последние сутки не смогли побороть недуг 17 человек. Было госпитализированы 229 пациентов. Выздоровели 1 202 человека.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 269 767 случаев коронавируса, выздоровело 3 075 610 человек, умерли 47 146 человек.

Ранее ученые из Норвичской медицинской школы обнаружили, что женщины с лишним весом более подвержены риску развития длительного COVID-19, чем люди с нормальным или низким ИМТ. В рамках эксперимента были задействованы 1 487 пациентов с положительным тестом.

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