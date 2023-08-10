Аналитики заявили, что россияне потратят на домашние заготовки 8 800 рублей

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В 2023 году россияне потратят на домашние заготовки 8 800 рублей, рассказали аналитики сервиса "Пятерочка Доставка".

Эксперты взяли в расчет наиболее популярные продукты – огурцы, томаты и капусту, а также подсчитали стоимость домашнего абрикосового варенья.

Огурцы чаще всего солят и маринуют, причем засолка возможна как холодным способом, так и горячим. Для того чтобы засолить 10 килограммов огурцов холодным способом, потребуется 15 столовых ложек с горкой соли (450 граммов), 5 головок чеснока (300 граммов), корень хрена, листья хрена, вишни, смородины, укропные зонтики и вода (7,5 литра). Этот набор обойдется в 784 рубля.

При засолке огурцов горячим способом потребуется уже 30 столовых ложек каменной соли (900 граммов), 27 зубчиков чеснока (3 головки, или около 200 граммов), укропные зонтики, листья хрена и черной смородины и вода (10 литров). Стоимость такого набора – 727 рублей.

Для того чтобы замариновать 10 килограммов огурцов, понадобится 20 зубчиков чеснока (2 головки, или 120 граммов), 6 столовых ложек соли (180 граммов), 10 столовых ложек сахара (250 граммов), 60 горошин черного перца (около 2,5 грамма), 60 горошин душистого перца(4–4,5 грамма), 20 чайных ложек зерен горчицы (60 граммов), 9-процентный уксус (300 граммов), 5 литров воды, зонтики укропа, листья хрена и смородины. На это нужно 822 рубля.

"Капусту обычно квасят или маринуют. Для квашения 10 килограммов капусты потребуется 1,5 килограмма моркови и 10 столовых ложек соли (300 граммов) – это обойдется в 492 рубля. У маринованной капусты состав рецепта более сложный: на 10 килограммов капусты – 500 граммов моркови, 20 зубчиков чеснока (2 головки, или 120 граммов), 80 горошин черного перца (3,2 грамма), 20 лавровых листьев (4 грамма), 280 граммов соли, 140 граммов сахара, 280 миллилитров 9-процентного уксуса и вода. На это хозяйка потратит 580 рублей", – рассказали аналитики.

Для варенья на 10 килограммов абрикосов нужно 10 килограммов сахара и 2,5 литра воды, а себестоимость такого варенья составит 4 200 рублей, заключили эксперты.

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