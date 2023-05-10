Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 14,6%

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За неделю в России зарегистрировали 516 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 14,6% меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Также продолжает снижаться доля вирусов гриппа в структуре циркулирующих респираторных вирусов, отмечают в службе. На сегодняшний день показатель составляет 17,3%.

Кроме того, как отметили в Роспотребнадзоре, заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей почти на 38%. В частности, было зарегистрировано 26,3 тысячи случаев. Преобладающими остаются геноварианты штамма "Омикрон".

"В базу VGARus с нарастающим итогом по состоянию на 10 мая 2023 года загружено более 252 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования", – указано в уведомлении пресс-службы.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что по состоянию на 18-ю неделю этого года более 2 миллионов россиян были привиты от клещевого энцефалита. В прошлом году показатель составил 1,67 миллиона человек. Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,48 миллиона человек.

Ранее в Роспотребнадзоре отметили снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве. Все показатели остаются в пределах эпидемических норм. 60% от всех жителей Москвы прошли вакцинацию от гриппа. Кроме того, свыше 75% привиты среди работников лечебных и учебных учреждений, транспорта и социальной сферы.

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