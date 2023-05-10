В России утвердили порядок медицинской и социальной реабилитации наркозависимых

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко и заместитель министра труда и социальной защиты РФ Магомед Абдулхалимов утвердили приказ о порядке прохождения социальной и медицинской реабилитации наркозависимыми.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 сентября 2029 года.

"Приказываем утвердить порядок прохождения больными наркоманией медицинской и социальной реабилитации", – следует из приказа.

Согласно документу, медицинская реабилитация будет осуществляться, если больной информирован о вмешательстве и согласен на него. Отправляются на реабилитацию наркозависимые после завершения лечения и при наличии показаний.

Социальная же реабилитация проводится после получения человеком наркологической помощи. В данный вид реабилитации входят услуги, помогающие скорректировать психологическое состояние и адаптироваться пациенту в социуме.

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