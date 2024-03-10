Москвичам рассказали о погоде 10 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В воскресенье, 10 марта, столбики столичных термометров покажут до минус 5 градусов, погода будет облачная с прояснениями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Он добавил, что местами может пройти небольшой снег. Температура воздуха в Москве будет от минус 1 до минус 3 градусов, в Подмосковье – от нуля до пяти градусов мороза.

Синоптики прогнозируют северо-западный ветер 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 753 миллиметра ртутного столба, заметил Тишковец.

По его словам, в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, в него будут проникать холодный полярный воздух с температурным фоном на четыре градуса ниже климатической нормы и отдельные массивы снеговых облаков.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что снег начнет интенсивнее таять после середины марта. С ее слов, снежный покров в городе потерял "товарный" вид, но его еще много.

Между тем в понедельник, 11 марта, в Москве ожидается до 2 градусов тепла. Заметных осадков не будет, прогнозируется переменная облачность. Ночью может похолодать до минус 11 градусов.

В Москве ожидается прохладная погода