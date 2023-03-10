Москвичей предупредили о сильном похолодании в ночь на субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ночь на субботу температура в Москве опустится до минус 13 градусов. Об этом сообщает руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве в ночь на субботу тот холодный воздух в Питере поступит и в Москву, поэтому ночные температуры минус 11 – минус 13 и по области – до минус 19", – передает слова синоптика РИА Новости.

Вильфанд объяснил резкое похолодание тем, что холодные воздушные массы, которые до этого были в Санкт-Петербурге, надвигаются на Москву.

10 марта столбики термометров, опустившиеся до минус 17 в Северной столице, продемонстрировали новый рекорд. Такая же температура в Санкт-Петербурге была зафиксирована 8 января.

Ранее москвичей предупредили о порывах сильного ветра и метели, которые стоит ожидать с 03:00 до 12:00 11 марта. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать до 15–20 метров в секунду. Есть риск возникновения гололедицы и снежных заносов. По этой причине всех владельцев автомобилей попросили сохранять внимательность на дорогах и не превышать скорость.



Новости часа: порывы ветра до 20 м/с обещают в Москве в ночь на 11 марта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!