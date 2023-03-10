В Москве за сутки выявили 1 327 случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

За прошедшие сутки в столице зафиксировали 1 327 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

В больницу попали еще 132 человека, вылечились 2 411 пациентов, скончались от коронавируса 9 граждан.

Всего в Москве было выявлено 3 440 575 случаев, выздоровели 3 243 793 человека, умерли 48 315 пациентов.

Ранее эпидемиолог Александр Чепурнов допустил, что, несмотря на общее улучшение ситуации по коронавирусу и гриппу, новые волны этих заболеваний будут возникать в России каждые пять месяцев.

При этом он не смог оценить, на какой стадии волны заболеваемости страна находится сейчас. Он также уверен, что ситуация изменится при возникновении нового штамма коронавируса.



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