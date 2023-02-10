В РФ за сутки выявили 12 392 случая заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедший день на территории России зафиксировали 12 392 новых случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Не смогли побороть недуг 37 человек. Госпитализация потребовалась 1 358 пациентам, что на 2,2% меньше, чем накануне. Увеличение количества направлений в медучреждения отметили в 37 субъектах, снижение – в 41 регионе.

Вылечились от коронавируса 7 503 человека. Данный показатель на 13,6% меньше, чем 9 февраля.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали единый тест на наличие у человека одного из восьми вирусных заболеваний, в том числе гриппа и COVID-19. Система может менее чем за 30 минут определить наличие одной из инфекций.

Тест создали в лаборатории, которая специализируется на молекулярной биологии, генетике и клеточных технологиях.



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