Облачная с прояснениями погода и до 14 градусов мороза ожидается в Москве 10 января

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Во вторник, 10 января, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Температура воздуха в Москве составит 9–11 градусов мороза, в области будет холоднее, температура составит 9–14 градусов мороза. Местами ожидается небольшой снег.

Скорость юго-восточного ветра составит 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных морозов продолжает действовать до 14:00 11 января. Синоптики отмечают, что температура в столичном регионе опустилась на 9–17 градусов ниже климатической нормы.

В Москве ожидается потепление к концу недели. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в пятницу, 13 января, столбики термометров поднимутся до 2 градусов мороза.

Из-за морозов некоторые катки и открытые площадки в Москве прекратили работу

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!