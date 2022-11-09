Эндокринолог назвала диету с острыми блюдами опасной для организма

Фото: depositphotos/tomwang

Диета, в рацион которой входят острые блюда, является не только малоэффективной, но и опасной для организма, считает эндокринолог, диетолог Елизавета Дзантиева.

По ее словам, острая пища не ускоряет обмен веществ, как некоторые пытаются заверить. Дзантиева утверждает, что во время употребления подобной еды метаболизм ускоряется всего на 2% благодаря временному улучшению кровообращения.

"Чтобы этот метод реально помогал, нужно постоянно есть очень большое количество перца чили, а это опасно для желудка!" – предупредила специалист в беседе с изданием "Доктор Питер".

Эндокринолог порекомендовала заменить острую пищу зеленым чаем, который не уступает по эффективности и является полезным для здоровья.

Ранее врач-кардиолог Егор Новиков рассказал о мифах о холестерине. Есть убеждение, что холестерин нельзя побороть, если он дошел до тех или иных значений. По мнению Новикова, это является домыслом, с веществом вполне можно работать.



"Доктор 24": вредно ли есть острую пищу

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!