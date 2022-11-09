Синоптик рассказала о погоде в выходные в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В выходные дни в Москве ожидается до 9 градусов тепла и сильный ветер. Об этом рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, 11 и 12 ноября в столичном регионе будет преимущественно облачная погода. При этом осадки ожидаются в ночь на 11 ноября, а на следующий день местами пройдут небольшие дожди.

Синоптик добавила, что температурный фон в Москве будет выше климатической нормы. Так, ночью 12 ноября ожидается 4–6 градусов, а днем – около 6–9 градусов. Однако ветер в это время начнет менять направление на северный, северо-западный, и начнется постепенное вторжение более холодного воздуха. Кроме того, сказала Позднякова, в субботу порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.

"Мы считаем, что 13-го числа уже существенных осадков не ожидается. Ночь останется относительно теплой, а то, что касается дневных часов, у нас температурный режим будет без суточного хода, в Москве будет порядка 5–7 в течение всех суток", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Позднякова анонсировала возможное понижение температуры воздуха в воскресенье, 13 ноября. По ее словам, в понедельник сохранится ветреная погода, а понижение температуры продолжится.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что 9 ноября в Москве ожидается пасмурная погода и небольшие дожди. По ее словам, температурный режим будет почти на семь градусов превышать норму. Она добавила, что такая температура более характерна для первой декады октября.



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