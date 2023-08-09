Ученые из США создали препарат, противодействующий старению почек

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Ученых из Вашингтонского университета разработали препарат MCC950, который способен замедлить старение почек. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в журнале Aging.

Отмечается, что MCC950 блокирует белковый комплекс MLRP3, что приводит к улучшению состояния подоцитов – клеток почек. Аналогичный эффект можно получить с помощью модификации ДНК.

Эксперимент сначала провели на мышах среднего возраста, а затем на искусственно выращенных человеческих почках. В обоих случаях препарат оказался эффективен. Тем не менее перед полноценным внедрением MCC950 в медицинскую практику потребуются дополнительные исследования.

Ранее сообщалось, что специалисты Сеченовского университета и Института фармации имени Нелюбина создали крем для лечения витилиго. В основу препарата легло вещество карнозин. Это антиоксидант отечественной разработки, который раньше в подобных целях не использовали.

