Дезинфекция помещений прошла на рынке "Садовод" в Москве после случаев кори у сотрудников

Фото: vk.nom/OBZ United (Орехово-Борисово, Зябликово, Братеево)

После выявления у сотрудников рынка "Садовод" кори была проведена полная дезинфекция всех помещений, пишет RT со ссылкой на пресс-службу рынка.

Также все работники ТК, у которых не было антител, прошли необходимую вакцинацию.

9 августа стало известно, что у сотрудников рынка выявили три случая кори. В Роспотребнадзоре уточнили, что в Москве действует кампания по подчищающей иммунизации против этого недуга. На данный момент в столице привиты более 564 тысяч человек.

В ведомстве подтвердили, что вакцины получили 680 работников "Садовода". Ранее они не болели корью. Вакцинация осуществлялась в городской поликлинике № 9. Роспотребнадзор взял ситуацию под строгий контроль.

До этого корь диагностировали у сотрудника столичного офиса "Роснефти". На этом фоне в организации начали противоэпидемические меры.

В департаменте здравоохранения заявили о контроле над ситуацией с корью в столице