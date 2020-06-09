В Госдуме не поддержали идею отменить испытательный срок при трудоустройстве

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник в беседе с Москвой 24 не поддержал инициативу депутата законодательного собрания Ленинградской области отменить испытательный срок при трудоустройстве.
Он объяснил, что работодателю необходимо проверить, добросовестно ли человек будет относиться к своей работе или нет.
Депутат пояснил, что если человек не подходит на заявленную должность, то ответственный работодатель всегда озвучит причину отказа после испытательного срока. "Это всегда было, даже в Советском Союзе", – отметил Мельник.
Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением отменить испытательный срок при устройстве на работу. Соответствующее письмо было направлено главе Минтруда Андрею Котякову.
Петров заявил, что многие слои населения нуждаются в поддержке государства в текущей сложной экономической ситуации. По его мнению, так называемый испытательный срок в большинстве случаев предполагает низкую заработную плату при полной рабочей нагрузке, что негативно сказывается на финансовом положении работника.
Депутат подчеркнул, что недобросовестные работодатели используют данное условие для неоплаты налогов и ведения серой бухгалтерии.
"Прием на работу должен происходить прозрачно, без дополнительных условий, противоречащих Трудовому кодексу Российской Федерации. Более того, прошу вас оценить идею о приравнивании навязываемого работодателем испытательного срока к попытке ухода от налогов и мошенничеству по отношению к нанимаемому лицу", – приводит слова Петрова РИА Новости.
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