В Госдуме не поддержали идею отменить испытательный срок при трудоустройстве

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник в беседе с Москвой 24 не поддержал инициативу депутата законодательного собрания Ленинградской области отменить испытательный срок при трудоустройстве.

Он объяснил, что работодателю необходимо проверить, добросовестно ли человек будет относиться к своей работе или нет.





Владимир Мельник член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Я не против испытательного срока. Пусть он остается, потому что надо посмотреть, подходит работник или нет. Как можно просто принять человека на работу? Должно быть так, чтобы работодатель смог испытать работника. Мне кажется, что это правильно.

Депутат пояснил, что если человек не подходит на заявленную должность, то ответственный работодатель всегда озвучит причину отказа после испытательного срока. "Это всегда было, даже в Советском Союзе", – отметил Мельник.

Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением отменить испытательный срок при устройстве на работу. Соответствующее письмо было направлено главе Минтруда Андрею Котякову.

Петров заявил, что многие слои населения нуждаются в поддержке государства в текущей сложной экономической ситуации. По его мнению, так называемый испытательный срок в большинстве случаев предполагает низкую заработную плату при полной рабочей нагрузке, что негативно сказывается на финансовом положении работника.

Депутат подчеркнул, что недобросовестные работодатели используют данное условие для неоплаты налогов и ведения серой бухгалтерии.

"Прием на работу должен происходить прозрачно, без дополнительных условий, противоречащих Трудовому кодексу Российской Федерации. Более того, прошу вас оценить идею о приравнивании навязываемого работодателем испытательного срока к попытке ухода от налогов и мошенничеству по отношению к нанимаемому лицу", – приводит слова Петрова РИА Новости.