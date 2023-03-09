Врач рассказала, как сохранить здоровье почек

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Контроль артериального давления и регулярные обследования помогут сохранить здоровье почек. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Периодически, наверное раз в год, нужно сдавать общий анализ мочи. Если есть любое заболевание, например пиелонефрит (воспаление почек. – Прим. ред.), это всегда проявляется в соответствующем анализе", – пояснила специалист.

По словам Чернышовой, на состоянии почек негативно сказывается повышенное артериальное давление. "Это так называемый орган-мишень при гипертонии", – подчеркнула она.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если есть диагноз "гипертония", надо все время пить препараты, поддерживающие давление в нормальном диапазоне, тогда и почки сохранят свое здоровье на долгие годы.

Ранее были названы симптомы, предупреждающие о проблемах с почками. По словам врача-терапевта Алексея Хухрева, в частности, должны настораживать изменение цвета мочи и отдающие в пах сильные боли в пояснице. Еще один тревожный симптом – тошнота и рвота. Все это может указывать на наличие камней в почках, говорит эксперт. Кроме того, о нарушениях в работе этого органа иногда сигнализируют отеки.



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