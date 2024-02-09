Москвичей предупредили о морозе до 27 градусов в предстоящую ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столбики столичных термометров опустятся до 27 градусов ниже нуля в предстоящую ночь. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Настоящая зима наступила в Москве. Завтра суперхолодная погода", – заявил он.

По его данным, ночью ожидается температура от минус 24 до минус 22 градусов, по области – до минус 27 градусов. Подобные показатели на 11 градусов ниже нормы, добавил эксперт.

Днем 10 февраля прогнозируется от минус 13 до минус 11 градусов, рассказал Вильфанд. В этот день погода будет антициклональной: солнечно, холодно и без осадков и ветра, добавил он.

Подчеркивается, что 11 февраля в московском регионе ожидается от минус 23 до минус 18 градусов ночью, и от минус 9 до минус 7 градусов – днем. В Подмосковье – до минус 12 градусов. Также в этот день будет облачно, ожидается гололедица и небольшой снег.

Ранее москвичей предупредили, что в городе 12 февраля может пройти ледяной дождь. Столбики термометров покажут от минус 9 до минус 7 градусов в Москве и от минус 11 до минус 6 – по области.

Между тем метеоролог Александр Шувалов отмечал, что продолжительность зимнего периода в российской столице уменьшилась практически на неделю за последние 30 лет. По его словам, человечество вступило в эпоху глобальных изменений климата.

Высота снежного покрова в Москве достигла 60 см