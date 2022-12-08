Адвокат оценил запрет МВД РФ надевать наручники на женщин и детей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Смысла в установленном МВД РФ запрете надевать наручники на женщин и детей, которые подозреваются в совершении экономических преступлений, нет. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов "Юрасов, Ларин и партнеры" Владимир Юрасов.

По его словам, сопровождением фигурантов уголовных дел в суд обеспечивают сотрудники ФСИН, а территориальные органы МВД не занимаются расследованием экономических преступлений.

"Экономические подразделения находятся не в территориальных органах, а в окружных и в главках, поэтому здесь очень важно понять суть. Я здесь не вижу какого-то облегчения для подозреваемых", – сказал эксперт.

Ранее МВД заявило, что в РФ теперь на женщин и детей, а также фигурантов экономических преступлений запрещено надевать наручники. Решение было принято в целях исключения фактов необоснованного применения специального средства "Ажур".

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