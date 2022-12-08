12:12Общество
В Москве за сутки выявили 1 697 случаев COVID-19
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
За минувшие 24 часа в столице зафиксировали 1 697 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.
За последние сутки не смогли побороть недуг 16 человек. Было госпитализированы 207 пациентов. Выздоровели 1 194 человека.
До этого в Москве выявили 1 727 новых случаев заражения COVID-19.
Всего с начала коронавирусной пандемии в столице был зафиксирован 3 267 061 случай, выздоровели 3 073 240 человек, а скончались 47 114 пациентов.
Ранее ученые из Норвичской медицинской школы обнаружили, что женщины с лишним весом более подвержены риску развития длительного COVID-19, чем люди с нормальным или низким ИМТ.
В рамках эксперимента были задействованы 1 487 пациентов с положительным тестом.
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