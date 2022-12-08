В Москве за сутки выявили 1 697 случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За минувшие 24 часа в столице зафиксировали 1 697 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

За последние сутки не смогли побороть недуг 16 человек. Было госпитализированы 207 пациентов. Выздоровели 1 194 человека.

До этого в Москве выявили 1 727 новых случаев заражения COVID-19.

Всего с начала коронавирусной пандемии в столице был зафиксирован 3 267 061 случай, выздоровели 3 073 240 человек, а скончались 47 114 пациентов.

Ранее ученые из Норвичской медицинской школы обнаружили, что женщины с лишним весом более подвержены риску развития длительного COVID-19, чем люди с нормальным или низким ИМТ.

В рамках эксперимента были задействованы 1 487 пациентов с положительным тестом.

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