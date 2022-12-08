Соловьев заявил о гордости за уральцев

Фото: ТАСС/Владимир Андреев

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что испытывает чувство гордости по отношению к уральцам. Об этом он сказал в эфире "Соловьев Live".

Он, в частности, похвалил поставляющий военную технику "Уралвагонзавод", батальон "Урал", властей и волонтеров, которые помогают восстанавливать Макеевку в Донецкой Народной Республике.

Соловьев отметил, что любит такой Урал, потому что это и есть "противостояние бесам".

"Это правильно, так и должно быть. Вот это люди, которые принесут мир на Украину и освобождение от подлого нацистского режима", – отметил телеведущий.

Вместе с тем Соловьев упомянул и "либерастов", которые "с презреньицем" говорили про "Уралвагонзавод".

Ранее телеведущий назвал жителей Екатеринбурга "сатанинскими выродками". Он пояснил, что ему оставляют комментарии люди, которые продвигают сатанинские идеи и выступают против строительства храма в Екатеринбурге.



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